به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در آیین افتتاح قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار شهرستان برخوار گفت: این قرارگاه با توجه به شرایط کشور و جنگ اقتصادی با آرایش جدید نظارتی و اقتصادی راه اندازی شد.

علی فرهادی افزود: تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی با حضور ۱۶ دستگاه اجرایی راه اندازی شده است

وی گفت: وظیفه این قرارگاه حمایت از تولید، تأمین کالا، نظارت بر توزیع، جلوگیری از احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم است.

معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به اجرای اصلاحات اقتصادی دولت افزود: سیاست دولت این است که یارانه به آخرین حلقه مصرف‌کننده برسد و در کنار آن، نظارت بر بازار نیز تقویت شود تا مردم در تأمین کالا‌های اساسی با مشکل مواجه نشوند.

وی گفت: قرارگاه‌های نظارت بر بازار موظف‌اند علاوه بر برخورد با تخلفات، مشکلات تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان را نیز بررسی و برای رفع موانع اقدام کنند.

فرهادی افزود: شهرستان برخوار نخستین شهرستان کشور است که قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار را به‌صورت رسمی تشکیل داده و این الگو در سایر شهرستان‌های کشور اجرا می‌شود.