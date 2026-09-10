مردم مبعوث شده آبادان خرمشهر ۱۹۴ شب، ایستادگی و مقاومت را بار دیگر به رخ دشمن کشیدید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها که امشب هم مانند شب‌های دیگر فریاد اتحاد و ایستادگی و انسجام سر می‌دادند، خاطرنشان کردند هرگز دشمن نمی‌تواند با حربه‌های خود زنجیر اتحاد مردم ایران را گسسته کند.

حاضران با شعار‌های مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل تأکید کردند جبهه مقاومت همیشه ثابت کرده در همه سنگر‌ها پیروز است. چه سنگر خیابان و چه سنگر نیرو‌های مسلح همه از یکدیگر حمایت خواهند کرد.

مرزنشینان آبادان خرمشهر بار دیگر اعلام کردند؛ گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی هستیم و هرگز دشمن نمی‌تواند به این بصیرت ما خدشه ای وارد کند، چرا که ایران اسلامی تا به امروز با فرامین رهبرانش به این نقطه رسیده است و حالا این آمریکاست که در تنگنا قرار گرفته است.