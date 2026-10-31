به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سعید مجیدی رئیس جمعیت هلال احمر گرمسار گفت: حوالی ساعت ۱۵ جمعه خبر گرفتار شدن دو کوهنورد در ارتفاعات کوه اژدها گرمسار اعلام شد .

مجیدی افزود: بلافاصله تیم های مخصوص امداد و نجات کوهستان به منطقه اعزام شد و رد یابی را در منطقه معروف به غار پیرزن را آغاز کردند .

رئیس جمعیت هلال احمر گرمسار گفت: به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه عملیات جستجو تا پایان شب طول کشید و این دو جوان گرمساری نجات یافتند و به مکان امن منتقل شدند.