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کوهنوردانی که از عصر جمعه در ارتفاعات کوه اژدها در گرمسار گرفتار شده بودند ؛ بامداد امروز شنبه نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سعید مجیدی رئیس جمعیت هلال احمر گرمسار گفت: حوالی ساعت ۱۵ جمعه خبر گرفتار شدن دو کوهنورد در ارتفاعات کوه اژدها گرمسار اعلام شد .
مجیدی افزود: بلافاصله تیم های مخصوص امداد و نجات کوهستان به منطقه اعزام شد و رد یابی را در منطقه معروف به غار پیرزن را آغاز کردند .
رئیس جمعیت هلال احمر گرمسار گفت: به دلیل صعبالعبور بودن منطقه عملیات جستجو تا پایان شب طول کشید و این دو جوان گرمساری نجات یافتند و به مکان امن منتقل شدند.