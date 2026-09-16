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فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری فردی خبر داد که با انتشار آگهی قرعهکشی خرید خودرو و موتورسیکلت در فضای مجازی، از بیش از ۸۰ شهروند کلاهبرداری کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️سرهنگ علیرضا شائینی گفت: در پی مراجعه چند شهروند شاهرودی به پلیس فتا و طرح شکایت با موضوع کلاهبرداری اینترنتی، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان پلیس در بررسیهای اولیه دریافتند فردی با انتشار آگهی شرکت در قرعهکشی خرید خودرو و موتورسیکلت در فضای مجازی، از بیش از ۸۰ شهروند در شهرستانهای مختلف کلاهبرداری کرده است.
فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: مأموران پلیس فتا با انجام تحقیقات فنی و تخصصی، متهم را شناسایی و پس از هماهنگیهای قانونی دستگیر کردند.
سرهنگ شائینی با اشاره به تکمیل پرونده و ارسال آن به مرجع قضایی، به شهروندان توصیه کرد به لینکهایی که از طریق پیامک یا شبکههای اجتماعی و از سرشمارههای شخصی ارسال میشود، اعتماد نکنند و اطلاعات کارت بانکی خود را در درگاههای پرداخت این لینکها وارد نکنند.