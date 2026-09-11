به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از اخذ سند مالکیت ۳۱۵ هکتار از اراضی دولتی واقع در حریم نجف‌آباد خبر داد و گفت: این اراضی در قالب سه فقره سند تک‌برگ به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن تثبیت مالکیت شده و در فرآیند مولدسازی، برای تأمین منابع مالی پروژه‌های زیرساختی شهرستان و توسعه سایت ۱۲۰۰ هکتاری جنوب نجف‌آباد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

حمیدرضا فلاح چم‌آسمانی افزود: در راستای تثبیت مالکیت اراضی دولتی و فراهم‌سازی بستر لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهرستان نجف‌آباد، سند مالکیت ۳۱۵ هکتار از اراضی واقع در حریم این شهر پس از پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های لازم با اداره منابع طبیعی اخذ شد.

وی افزود: این اراضی شامل پلاک‌های ثبتی ۳۹۵ و ۲۶۳۴ اصلی است که در قالب سه فقره سند تک‌برگ به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر و مالکیت دولت بر این اراضی تثبیت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اهمیت این اقدام در برنامه‌های توسعه‌ای نجف‌آباد گفت: این اراضی ارتباط مستقیمی با سایت ۱۲۰۰ هکتاری جنوب نجف‌آباد دارد و با توجه به قرار گرفتن این سایت در فرآیند مولدسازی، اخذ سند و تثبیت مالکیت اراضی، زمینه را برای استفاده از ظرفیت این محدوده در تأمین منابع مالی طرح های زیرساختی فراهم می‌کند.

فلاح چم‌آسمانی تاکید کرد: مولدسازی این اراضی با هدف تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای شهرستان نجف‌آباد دنبال می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در تسریع اجرای طرح‌های عمرانی و ارتقای زیرساخت‌های منطقه داشته باشد.