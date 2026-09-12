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پیکر فتحعلی قدس، پیشکسوت ورزش، با حضور شاگردان و جامعه ورزشی سمنان تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در مراسمی شاگردان، ورزشکاران و جمعی از اهالی ورزش استان با فتحعلی قدس در محل یادمان شهدای تیم آزادی ورزشگاه تختی سمنان وداع کردند و پیکر این پیشکسوت ورزشی را تا آرامگاه ابدی وی تشییع کردند.
مرحوم فتحعلی قدس متولد سال ۱۳۱۹ و از پیشکسوتان آموزش و پرورش و ورزش استان سمنان بود که طی سالها فعالیت، شاگردان بسیاری را تربیت و به جامعه ورزشی استان و کشور معرفی کرد.
پیکر این پیشکسوت ورزش استان سمنان پس از تشییع، در قطعه نامآوران وادیالسلام این شهر آرام گرفت.