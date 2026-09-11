به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️سرهنگ حجت‌اله جاویدپور اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در جریان خرید خودروی اقساطی، کارشناسان پلیس فتا موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: این شهروند پس از مشاهده آگهی فروش اقساطی خودرو در وب‌سایت نیازمندی‌های دیوار، مبلغ ۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال را به عنوان بیعانه به حساب فردی واریز کرده بود که در ادامه، کارشناسان پلیس فتا با استفاده از تجهیزات هوشمند پلیسی، در کمتر از ۴۸ ساعت حساب مقصد را شناسایی و وجه مورد نظر را به شاکی بازگرداندند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با هشدار درباره آگهی‌های وسوسه‌کننده و قیمت‌های غیرواقعی گفت: مجرمان سایبری با ایجاد حس فوریت و عجله، خریداران را به پرداخت بیعانه ترغیب و پس از دریافت وجه، ارتباط خود را قطع می‌کنند.

جاویدپور تأکید کرد: شهروندان تا زمانی که کالا را از نزدیک مشاهده و از هویت فروشنده اطمینان حاصل نکرده‌اند، از واریز هرگونه وجه خودداری کنند.