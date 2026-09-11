به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، تأمین مسکن ایثارگران و اجرای تعهدات قانونی در قبال این قشر را از اولویت‌های این نهاد دانست و گفت: در راستای اجرای تعهدات این اداره کل در حوزه خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری و با هدف کمک به تأمین مسکن این عزیزان، از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ۱۶ هزار و ۶۷۹ مترمربع زمین به ۲۲۴ متقاضی ایثارگر در هفت شهرستان استان واگذار شده است.

حمیدرضا فلاح چم‌آسمانی، تاکید کرد: این واگذاری‌ها در شهرستان‌های تیران، خمینی‌شهر، اصفهان، شهرضا، کاشان، گلپایگان و ورزنه انجام شده و در این میان، شهرستان شهرضا با واگذاری ۱۰ هزار و ۲۶۹ مترمربع زمین به ۱۴۷ متقاضی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: در شهرستان گلپایگان ۲ هزار و ۷۴۶ مترمربع زمین به ۳۳ متقاضی و در شهرستان ورزنه یک هزار و ۱۱۱ مترمربع به ۱۴ متقاضی واگذار شده است. همچنین در شهرستان اصفهان یک هزار و ۲۶۹ مترمربع به ۱۶ متقاضی، در کاشان ۸۰۰ مترمربع به ۱۰ متقاضی، در خمینی‌شهر ۲۴۴ مترمربع به ۲ متقاضی و در تیران نیز ۲۴۰ مترمربع به ۲ متقاضی اختصاص یافته است.