به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بیش از ۶ دهه، سینما ۲۲ بهمن رشت یکی از مراکز فرهنگی برای مردم هنردوست و با فرهنگ مردم رشت بود، جایی که نسل‌های مختلف، خاطرات شان را با پرده نقره‌ای این سینما گره زدند و در سالن آن به تماشای فیلم‌های بسیاری نشستند.

اما چند روزی است چراغ این سینما خاموش شده و در‌های آن به روی علاقه‌مندان بسته است؛ تعطیلی‌ای که نگاه‌ها را به سرنوشت یکی از قدیمی‌ترین سینما‌های رشت و خاطرات چندین نسل از تماشاگران آن معطوف کرده است.