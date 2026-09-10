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مردم رشت که بیش از ۶۰ سال است آثار سینمایی را در سینما ۲۲ بهمن رشت تماشا کردهاند از علت تعطیلی این سینما سوال میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بیش از ۶ دهه، سینما ۲۲ بهمن رشت یکی از مراکز فرهنگی برای مردم هنردوست و با فرهنگ مردم رشت بود، جایی که نسلهای مختلف، خاطرات شان را با پرده نقرهای این سینما گره زدند و در سالن آن به تماشای فیلمهای بسیاری نشستند.
اما چند روزی است چراغ این سینما خاموش شده و درهای آن به روی علاقهمندان بسته است؛ تعطیلیای که نگاهها را به سرنوشت یکی از قدیمیترین سینماهای رشت و خاطرات چندین نسل از تماشاگران آن معطوف کرده است.