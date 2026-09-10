به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر ستاد مردمی پشتیبانی بازی‌های میادین گفت: این محصول که پس از تجربه در بیش از ۱۳۰ تجمع مردمی، با هدف معرفی قهرمانان و شهدای انقلاب و مقاومت به کودکان، وارد مرحله تولید گسترده می‌شود.

محمد یقینی افزود: آئین رونمایی از بازی «بوم‌بوم» ساعت ۲۲ امشب با حضور خانواده شهدا و سید احمد عبودتیان، مدیر بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا (عج)، برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: طراحی و توسعه این بازی در چند مرحله و بر پایه تجربه اجرای برنامه‌های کودک در تجمعات مردمی انجام شده است. محتوای «بوم‌بوم» نیز با تمرکز بر قهرمانان و شهدای انقلاب و مقاومت و همچنین توانمندی‌های کشور شکل گرفته است.

وی بیان کرد: در این بازی، کودکان با انجام مأموریت‌های مختلف، جمع‌آوری کارت‌ها و تشکیل تیم، در عملیات‌هایی با روایت داستانی مشارکت می‌کنند. «بوم‌بوم» تلاش دارد مفاهیم حماسی و دفاعی و شخصیت‌های قهرمان را در قالبی سرگرم‌کننده و متناسب با فضای بازی به کودکان معرفی کند.

وی تصرذیح کرد: این محصول پیش از ورود به مرحله تولید صنعتی، در بیش از ۱۳۰ تجمع مردمی در نقاط مختلف کشور مورد استفاده و آزمایش قرار گرفته است و اکنون قرار است در مقیاس گسترده تولید و در اختیار کودکان سراسر ایران قرار گیرد.