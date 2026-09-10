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تعداد اتصال های ثبتشده به فیبر نوری در دو سال اخیر از ۳۵۰ هزار اتصال به یک میلیون اتصال در سال جاری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در سومین همایش همسویی راهبردی مدیران مخابرات کشور در مشهد با اشاره به روند توسعه زیرساختهای ارتباطی در کشور گفت: افزایش چهار برابری تعداد اتصال به فیبر نوری بیانگر شتاب گرفتن روند توسعه و بهره برداری از ظرفیت های شبکه فیبر است.
محمد جعفرپور همچنین به اجرای طرح برگردان شرکت مخابرات ایران اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات و بهبود ضریب پوشش ارتباطی در حال اجراست و می تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای ارتباطی ایفا کند.
جعفرپور با تشریح یکی از محورهای اصلی این طرح بیان کرد: در فرآیند برگردان، زیرساخت های مبتنی بر کابل مسی جمع آوری و شبکه فیبر نوری جایگزین آن میشود تا امکان ارائه خدمات ارتباطی با سرعت و ظرفیت بالاتر فراهم شود.