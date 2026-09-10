به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر سهیلی گفت: پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سمند با یک دستگاه خودروی دوو در جاده خویدک، متاسفانه سه نفر فوت و سه نفر مصدوم شدند.وی افزود: بلافاصله بعد از دریافت تماس، کد‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شده و مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.

سرهنگ ساکی جانشین پلیس راه استان یزد گفت: کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را تجاوز به چپ سواری دوو اعلام کرده‌اند.