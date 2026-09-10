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در آیینی در گلستان شهدای اصفهان یاد و خاطره فرمانده شهید گروه توپخانه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه و همراهان شهیدش گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ گروه توپخانه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با پاسداشت مقام والای «امام شهید سید علی خامنهای (ره)» و شهدای گرانقدر جنگ رمضان، و گرامیداشت یاد و خاطره فرمانده شهید گروه توپخانه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه، شهید رهبر و همراهان شهیدش، مراسم یادواره شهدای والامقام این گروه را برگزار کرد.
در این مراسم که با هدف بازخوانی نقش شهیدان در تداوم راه انقلاب و تجدید میثاق با آرمانهای ایثارگری برگزار شد، میزبان جمعی از فرماندهان جبهه مقاومت و شخصیتهای برجسته نظامی و فرهنگی بود.
از جمله سخنرانان ویژه این مراسم، سردار سرتیپ پاسدار محمود چهارباغی است که بهایفای سخن در خصوص جایگاه شهدا در مسیر عزت و اقتدار امت اسلامی پرداخت.