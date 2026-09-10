استاندار ایلام گفت: اولویت دولت؛ تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن است؛ بنابراین باید موانع اجرایی رفع شود و واحد‌های در حال ساخت تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در بازدید از طرح‌های نهضت ملی مسکن شهر ایلام، اظهار کرد: تکمیل این طرح‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است و در استان نیز پیگیری جدی وضعیت اجرای این واحد‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تعهد اجرایی استان در حوزه شهری ۳۷۰۰ واحد بوده است و افزون بر این؛ هشت هزار واحد در بخش روستایی انجام شده و کار ساخت آنها به پایان رسیده است.

استاندار ایلام با اشاره به سایت‌های مهم شهری؛ از جمله سایت «تپه ماهور» با ۹۱۰ واحد، تصریح کرد: از این تعداد؛ ۹۰ واحد مراحل پایانی خود را طی می‌کند و برای بقیه واحد‌ها نیز مقرر شده است که دستگاه‌های متولی؛ شامل: راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، فرمانداری و نهاد‌های خدمات‌رسان به‌صورت هفتگی؛ ضمن بازدید میدانی، گره‌های موجود را بازگشایی کنند.

کرمی در خصوص اجرای راه دسترسی سایت تپه ماهور تأکید کرد: طراحی و اجرای راه اصلی و فنی این مجموعه باید در کمترین زمان ممکن انجام شود.

وی ادامه داد: طرح ۱۸۰ واحدی «پارک کوثر» و ۵۰ واحدی «ستاد اجرایی فرمان امام» مراحل نهایی را می‌گذراند و همچنین ۶۰ واحدی دیگر؛ از جمله طرح‌هایی است که اولویت استان؛ تکمیل کامل آنها و رفع نواقص قبل از تحویل به متقاضیان است.

استاندار ایلام تشریح کرد: بسیاری از متقاضیان این طرح‌ها مستأجر و چشم‌انتظار تحویل واحد‌ها هستند و از این رو جلسات شورای تأمین مسکن هر دو هفته یک‌بار با حضور شخص استاندار برگزار خواهد شد.

کرمی بیان کرد: در شهرستان‌ها نیز فرمانداران مکلف به بازدید‌های مداوم هستند؛ تا با بررسی مسائل و نگرانی‌های پیمانکاران و رفع چالش‌های فنی، بخش عمده این طرح‌ها تا دهه فجر و پایان سال به بهره‌برداری برسد.

وی از افزایش تسهیلات بانکی خبر داد و افزود: دولت مصوب کرده است؛ سقف تسهیلات از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یابد که در حال ابلاغ است.

استاندار ایلام اضافه کرد: همچنین در حال رایزنی برای تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت از منابع «صندوق ملی مسکن» هستیم؛ تا پیمانکاران برای تکمیل سریع‌تر طرح‌ها با مشکل تأمین نقدینگی روبه‌رو نباشند.