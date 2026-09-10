

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، کار خود را با دیدار برابر افغانستان آغاز می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ملی‌پوشان فوتبال ساحلی ایران ۲۸ آبان از ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی مقابل افغانستان قرار می‌گیرند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود ۳۰ آبان از ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی به مصاف ویتنام خواهد رفت و در آخرین بازی مرحله گروهی نیز ۲ آذر از ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی مقابل لبنان صف‌آرایی می‌کند.

شاگردان علی نادری با هدف دفاع از عنوان قهرمانی آسیا و کسب سهمیه جام جهانی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.