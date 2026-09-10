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حسام مدحت، مدیر روابط عمومی حسینیه هنر، در مراسم گرامیداشت مصطفی واحدی گفت: واحدی از جمله چهرههای فعال فرهنگی جبهه انقلاب بود که نقش مهمی در توسعه و گسترش فرهنگ انقلابی در شهرستان شاهرود داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسام مدحت در آبین گرامیداشت این فعال فرهنگی گفت: اهمیت بزرگداشت چنین شخصیتهایی در این است که این افراد در محل فعالیت خود منشأ اثر هستند و میتوانند بستر مناسبی برای آشنایی جوانان و نوجوانان با فرهنگ انقلاب اسلامی ایجاد کنند.
وی افزود: مصطفی واحدی در آخرین جایگاه فعالیت خود، مسئول حوزه هنری شهرستان شاهرود بود و در این جایگاه فعالیتهای فرهنگی و هنری مؤثری انجام داد.
مدیر روابط عمومی حسینیه هنر گفت: واحدی فردی مجاهد و مخلص بود نسبت به کار فرهنگی خود عرق و تعهد زیادی داشت و از تمام توانش برای به نتیجه رساندن فعالیتهایش استفاده میکرد.
وی افزود: یکی از ویژگیهای مهم او این بود که با وجود فعالیتهای فرهنگی، ارتباط نزدیکی با مردم داشت و تلاش میکرد از ظرفیت فرهنگ و هنر برای اثرگذاری بر جامعه، بهویژه جوانان و نوجوانان استفاده کند.
آقای مدحت گفت: برگزاری این مراسم علاوه بر ادای احترام به مصطفی واحدی، فرصتی برای معرفی ویژگیهای شخصیتی و فعالیتهای فرهنگی او به کسانی است که شاید با این چهره کمتر آشنا باشند.