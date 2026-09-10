به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌و‌گو با بلومبرگ، در اظهاراتی سیاسی و بر اساس اطلاعات غیرموثق مدعی شد که ایران فعالیت‌های ساختمانی در کوه کلنگ دارد.

گروسی در همراهی با کارزار فشار غرب علیه ایران مدعی شد که ما هیچ اطلاعات مشخصی در مورد فعالیت‌هایی که ممکن است در آنجا انجام شود، نداریم.

این اظهارات در حالی است که مقامات ایران بار‌ها تاکید کرده‌اند هیچ فعالیتی در مکان ادعایی وجود ندارد و صرفا بر اساس ادامه فشار علیه ایران این ادعا‌ها مطرح می‌شود.

پیش از این اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود در این باره گفته بود: اساسا ادعای عدم دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران در قالب قطعنامه شورای حکام ناشی از اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در دو تجاوز اخیر بوده و ارجاع به شورای امنیت موضوعیت ندارد.

وی تأکید کرد: فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر اساس تعهدات پادمانی به آژانس اعلام شده است. تمرکز بیمارگونه آمریکا بر کوه کلنگ که هیچ فعالیت هسته‌ای در آن وجود ندارد، چیزی جز بهانه‌جویی برای تخریب و ویرانگری نیست.