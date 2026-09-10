استاندار گیلان گفت: ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در ۲۸۵ طرح گردشگری استان در حال انجام است که با تسهیل فرآیندها، تأمین مالی و حمایت بانک ها، روند تکمیل این طرح‌ها تسریع می شود.

نشست با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کشور نشست با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کشور نشست با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کشور نشست با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کشور نشست با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کشور نشست با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کشور نشست با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در نشست بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری که با حضور محسن فتحی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و جمعی از نمایندگان گیلان در مجلس شواری اسلامی برگزار شد، گفت: گیلان مجموعه‌ای کم‌نظیر از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، روستایی و دریایی را در اختیار دارد که باید با جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌ها به فرصت پایدار اقتصادی تبدیل شود.

وی با اشاره به حجم بالای سفر به گیلان در طول سال، افزود: سال گذشته ورود حدود ۵۰ میلیون گردشگر به استان ثبت شد که ورود این میزان مسافر رونق صنعت گردشگری گیلان و اهمیت تقویت زیرساخت‌های اقامتی و خدمات گردشگری متناسب با تعداد مسافران استان را نشان می دهد.

استاندار گیلان با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله استان، گفت: گردشگر امروز تنها به دنبال اقامت در استان نیست، بلکه تجربه متفاوت، هویت، فرهنگ، معماری بومی و سبک زندگی مردم گیلان هم در انتخاب مقصد سفر وی موثر است.

۱۱۰ همت سرمایه‌گذاری؛ تأمین مالی حلقه تکمیل طرح های گردشگری

استاندار گیلان با اشاره به روند سرمایه‌گذاری‌های در بخش گردشگری استان، گفت : ۲۸۵ طرح گردشگری با حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در گیلان در دست اجراست که ظرفیت بالای این بخش برای جذب سرمایه و ایجاد اشتغال را نشان می دهد.

وی توسعه مراکز اقامتی را یکی از نیازهای اصلی استان دانست و افزود: هتل‌ها، مجتمع‌های گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی متعددی در نقاط مختلف گیلان در حال ساخت است و تکمیل این طرح ها می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای استان به زیرساخت‌های اقامتی را تامین کند.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذار نباید درگیر فرآیندهای طولانی اداری شود، گفت: در مواردی که طرح از توجیه لازم برخوردار بوده، مدیریت استان برای تسریع در صدور مجوزها ورود کرده است.

وی حمایت شبکه بانکی را حلقه مهم تکمیل پروژه‌های گردشگری دانست و افزود: تسهیلات بخش گردشگری در گیلان در سال گذشته افزایش قابل توجهی داشت و باید این مسیر ادامه یابد، زیرا بسیاری از طرح ها وارد مراحل اجرایی شده‌اند و تأمین مالی می‌تواند زمان بهره‌برداری از آن ها را کوتاه کند.

استاندار گیلان با اشاره به ضریب اشغال مراکز اقامتی گیلان گفت: میانگین ضریب اشغال مراکز اقامتی استان حدود ۲۰ درصد بالاتر از میانگین کشور است و این موضوع نشان می‌دهد توسعه ظرفیت‌های اقامتی در گیلان یک نیاز واقعی است.

از گردشگری دریایی تا بوم‌گردی؛ ظرفیت‌های گیلان برای افزایش ماندگاری مسافر

حق‌شناس در ادامه گردشگری دریایی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کمتر استفاده‌شده گیلان دانست و گفت: دریای خزر نباید تنها به استفاده محدود از ساحل خلاصه شود؛ ایجاد مسیرهای کوتاه گردشگری دریایی و فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند محصول جدیدی به سبد گردشگری استان اضافه کند.

وی توسعه بوم‌گردی و گردشگری روستایی را از دیگر مزیت‌های استان برشمرد و گفت: بخشی از گردشگران امروز از زندگی صنعتی فاصله گرفته و به دنبال تجربه زندگی در محیط‌های روستایی، معماری بومی، طبیعت و فرهنگ محلی هستند و روستاهای گیلان ظرفیت بسیار مناسبی برای پاسخ به این تقاضا دارند.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت پروازهای خارجی فرودگاه رشت نیز افزود: برقراری پروازهای خارجی و ورود گردشگران از کشورهای مختلف، فرصت دیگری برای توسعه بازار گردشگری استان است و باید در کنار توسعه زیرساخت‌های اقامتی، برای جذب هدفمند گردشگران خارجی نیز برنامه‌ریزی شود.

استاندار گیلان در پایان با تأکید بر اینکه گردشگری یکی از مزیت‌های اصلی اقتصاد استان است، گفت: گیلان بازار گردشگری، سرمایه‌گذار و ظرفیت طبیعی و فرهنگی را در اختیار دارد و اکنون باید با همراهی مجلس، دولت، اتاق بازرگانی، شبکه بانکی و بخش خصوصی، موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا طرح های در دست اجرا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند و گردشگری سهم بیشتری در اشتغال و اقتصاد استان داشته باشد.

گیلان آماده بهره‌گیری از بازار گردشگری چین شود

در ادامه این نشست، محسن فتحی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های گیلان برای جذب گردشگران خارجی گفت: گیلان می‌تواند به‌عنوان یکی از استان‌های پیشران در حوزه گردشگری، برنامه عملیاتی مشخصی برای استفاده از ظرفیت‌های جدید کشور در جذب گردشگران خارجی به ‌ویژه گردشگران چینی تدوین کند.

وی همچنین به توسعه ظرفیت پروازی میان ایران و چین اشاره کرد و گفت: با هماهنگی‌هایی انجام شده، مسیرهای پروازی یکی از شرکت های هواپیمایی داخلی به مقصد چند شهر چین تعیین شده و مجوزهای لازم نیز برای افزایش ظرفیت ناوگان و پروازها در نظر گرفته شده است.

فتحی با اشاره به ظرفیت فرودگاه رشت برای ورود گردشگران خارجی، افزود: باید در کنار تهران، از ظرفیت فرودگاه رشت هم در برنامه پروازها و ورود گردشگران خارجی استفاده شود.

وی همچنین با اشاره به محدودیت منابع دولتی در شرایط کنونی کشور، بر نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری تأکید کرد و افزود: در چنین شرایطی باید طرح‌های دارای توجیه اقتصادی بخش خصوصی شناسایی و مسیر اجرای آنها تسهیل و از ظرفیت‌های ملی، بانکی و اعتباری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان استفاده شود.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی با اعلام آمادگی این فراکسیون برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای گیلان گفت: نگاه فراکسیون گردشگری، نگاهی ملی است و هر ظرفیتی که در اختیار مجلس و فراکسیون باشد، برای کمک به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری گیلان به‌کار گرفته خواهد شد.

فتحی همچنین بر استفاده از ظرفیت بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های فعال در حوزه گردشگری برای تأمین مالی طرح ها تأکید کرد و گفت: می‌توان با برگزاری نشست‌های تخصصی میان استان، شبکه بانکی و سرمایه‌گذاران، زمینه تأمین مالی و اجرای طرح های اولویت‌دار گردشگری گیلان را فراهم کرد.