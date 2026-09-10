به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از سینماشهر، حساب کاربری ویژه سامانه رسا روز گذشته و در آستانه روز ملی سینما با حضور رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر، روح الله حسینی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، مسعود نجفی مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان، عباس رحیمی معاون توسعه و پشتیبانی سینما و عباس احمدی نیا مدیرعامل شرکت اندیشمند آریا رونمایی شد.

در این مراسم حبیب ایل‌بیگی با اشاره به تأکید ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به کلان برنامه کاربست فناوری‌های نوین گفت: روند سینمای ایران (رسا) سامانه‌ای جامع و هوشمند برای تحلیل رفتار مخاطبان و پایش داده‌های فروش و اکران سینمای ایران با رویکرد تصمیم‌گیری داده محور است که بر پایه سه شاخص کلیدی شامل سینما، مخاطب و فیلم طراحی‌شده است که با تجمیع و تحلیل داده‌های مرتبط با این سه محور، تصویری دقیق و یکپارچه از وضعیت اکران و عملکرد سینمای کشور ارائه می‌دهد.

وی پیرامون ایجاد حساب کاربری ویژه سامانه رسا در فضای مجازی نیز افزود: با توجه به آمار رسمی و معتبر منتشرشده 51 درصد از مردم کشور آمار و اطلاعات خود را به‌جای بازدید از وب‌سایت‌های رسمی در بازدیدهایشان از شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کند، همچنین با رشد و توسعه فنّاوری در عصر امروز نیز ترجیح کاربران برای دریافت ساده‌تر و سریع‌تر اخبار و اطلاعات از شبکه‌های اجتماعی است لذا با توجه به کلان برنامه وزیر محترم مبنی بر کاربست‌های فناوری‌های نوین و همچنین دریافت سریع‌تر داده‌ها و اطلاعات موجود در سامانه هوشمند و جامع رسا برای اصحاب رسانه، منتقدان و پژوهشگران حوزه سینما، همکاران من در موسسه سینماشهر و شرکت اندیشمند آریا طرح فعال‌سازی حساب کاربری ویژه را در دستور کار قراردادند و امروز در آستانه روز ملی سینما این حساب کاربری به‌صورت کامل فعال و در دسترس علاقه‌مندان به حوزه خبر تحقیق و پژوهش قرار گرفت.

در ادامه عباس احمدی نیا مدیرعامل شرکت اندیشمند آریا نیز در خصوص ظرفیت‌های این حساب کاربری ویژه گفت: درواقع حساب کاربری ویژه به‌نوعی دستیار رسا به شمار می‌رود که آمار و اطلاعات اکران سینمای ایران، بر پایه داده‌های سامانه مدیریت فروش و اکران سینمای ایران (سمفا) را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار علاقه‌مندان به‌ویژه خبرنگاران، پژوهشگران و محققان سینما قرار می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به ویژگی‌های این حساب کاربری نیز عنوان کرد: این حساب کاربری توسط نرم‌افزار کنترل و مدیریت بر 8 بخش آمار فروش روزانه، فیلم‌های در حال اکران، فیلم‌های پرمخاطب، آمار فروش فیلم‌ها، آمار هفتگی سینماها، 40 سینمای پرمخاطب، هنرمندان روی پرده و جستجوی هنرمندان آماده‌شده است که علاقه‌مندان می‌توانند با فعال‌سازی هر بخش داده‌ها و جزئیات به‌روزی را دریافت کنند.

لازم به توضیح است که علاقمندان میتوانند برای استفاده از این حساب کاربری به آدرس @rasacsbot مراجعه کنند.