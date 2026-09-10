مردم با حضور در آرامستان‌ها و گلزار شهدا، با قرائت فاتحه، نثار شاخه گل برای شهدا و خیرات برای درگذشتگان، از خداوند برای همگان طلب مغفرت کردند.

پنج‌شنبه و قرائت فاتحه و خیرات برای شادی درگذشتگان

پنج‌شنبه و قرائت فاتحه و خیرات برای شادی درگذشتگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ گلزار شهدای ساوه، محل حضور مردم و نسل جوان برای تجدید پیمان با شهدا و یادآوری آرمان‌های ایثار، مقاومت و دفاع از میهن است.

شهدا با انتخاب آگاهانه، از جان خود برای دفاع از ایران، امنیت مردم و ارزش‌های انقلاب گذشتند و مرام آنان، امروز در مسئولیت‌پذیری، شجاعت و مردم‌داری قابل تداوم است.

خانواده‌های شهدا بر انتقال این فرهنگ به نسل جدید تأکید دارند و ادامه راه شهیدان را در حفظ عزت کشور، ایستادگی در برابر تهدید‌ها و تلاش برای پیشرفت ایران می‌دانند.

حضور نوجوانان و جوانان در گلزار شهدا نیز جلوه‌ای از پیوند نسل‌ها و انتقال پیام ایثار و مقاومت از نسل شهدا به نسل امروز است.

گلزار شهدای ساوه، یادآور نسلی است که برای ایران ایستاد و اکنون ادامه این مسیر، در ساختن آینده‌ای مقتدر، آباد و سربلند دنبال می‌شود.