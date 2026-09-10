پخش زنده
امروز: -
به منظور تقویت همبستگی اجتماعی و اجرای برنامههای خدمترسان، گروه جهادی دبیرستان سیدالشهدا ریان استان تهران، در برنامه هدفمند سه روزه، در بخش شاسکوه شهرستان زیرکوه مستقر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در جریان این عملیات، تیم ۱۰ نفره جهادی موفق به اجرای مجموعهای از اقدامات جهادی و فرهنگی شدند که از آن جمله میتوان به احیای کانال آبرسانی نوده که در اثر سیل تخریب شده بود، توزیع ۱۰۰ بسته پوشاک، ۳۰ بسته معیشتی و ۵۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان و خانوادههای نیازمند در شهرستان زیرکوه اشاره کرد.