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با همت خیران اصفهانی ۶ هزاربسته نوشت افزار بین دانش آموزان محروم اصفهان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور شعب بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفههای استان اصفهان گفت: خیران برای تهیه این بستهها بیش ازیک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کردهاند.
اعظم صاحبان افزود: ارزش هر بسته ۳۰ میلیون ریال است.
این بنیاد در زمینه کمک به بیماران سرطانی و سخت درمان، جهیزیه نوعروسان بی بضاعت، حامی یابی کودکان ایتام، تهیه پوشاک، مواد غذایی و لوازم ضروری منزل، مناسبات فرهنگی و مذهبی، کمک هزینه تحصیلی، سیاحتی و زیارتی خدمات زیادی به جامعه هدف داشته است.