به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور شعب بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه‌های استان اصفهان گفت: خیران برای تهیه این بسته‌ها بیش ازیک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کرده‌اند.

اعظم صاحبان افزود: ارزش هر بسته ۳۰ میلیون ریال است.

این بنیاد در زمینه کمک به بیماران سرطانی و سخت درمان، جهیزیه نوعروسان بی بضاعت، حامی یابی کودکان ایتام، تهیه پوشاک، مواد غذایی و لوازم ضروری منزل، مناسبات فرهنگی و مذهبی، کمک هزینه تحصیلی، سیاحتی و زیارتی خدمات زیادی به جامعه هدف داشته است.