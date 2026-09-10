انصارالله یمن اعلام کرد: ۳ تیپ کامل از ارتش سعودی و مزدورانش با همه سلاح‌ها و تجهیزات سبک و سنگین، تسلیم نیرو‌های مسلح یمن شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، انصارالله اعلام کرد که در بزرگ‌ترین عملیات اسارت تاریخ جنگ‌های مدرن، سه تیپ کامل از ارتش سعودی و مزدورانش با تمام سلاح‌ها و تجهیزات سبک و سنگین خود، در جبهه‌های حیس، المخا، الخوخه، تعز و الجوف تسلیم نیرو‌های مسلح یمن شدند.

محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن امروز با انتشار یک ویدئو در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی X، از بزرگ‌ترین عملیات اسارت در تاریخ جنگ‌های مدرن خبر داد.

وی نوشت: «شاهد بزرگترین عملیات اسارت در تاریخ جنگ‌های مدرن باشید: صف‌ها و ردیف‌هایی از اسرای ارتش سعودی و مزدوران آن در حیس، مخا، خوخه، تعز و الجوف.

سه تیپ، با تمام سلاح‌ها و تجهیزات سبک و سنگین خود، تسلیم ارتش یمن شدند. الحمدلله».