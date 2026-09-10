دیدار تیم‌های استقلال تهران و پیکان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با یک گل به سود آبی پوشان به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۹ امشب (پنجشنبه) در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس به دیدار پیکان رفت و این دیدار با یک گل به سود شاگردان بختیاری زاده به پایان رسید. تک گل این دیدار را یاسر آسانی در دقیقه ۷۶ از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، سامان تورانیان (۸۱- ابوالفضل زمانی)، سعیدسحرخیزان (۸۱- محمدرضا آزادی)، حسین گودرزی، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۸۱- روزبه چشمی)، عارف آقاسی، محمد حسین اسلامی (۶۵- علیرضا کوشکی) و اسماعیل قلی‌زاده (۶۹- جلال‌الدین ماشاریپوف).

ترکیب پیکان: حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، صائب محبی، حجت احمدی، مهدی نجفی (۸۷- سجاد آشوری)، رضا شکاری (۸۷- حسن شوشتری)، فرید امیری، امیرعلی مددی‌زاده، علی دهقان و عرفان جمشیدی (دقیقه ۶۷ جعفر اسدی).

داور: وحید کاظمی

اخطار: صائب محبی و حجت احمدی (پیکان) و اسماعیل قلی‌زاده (استقلال)



تیم فوتبال پیکان نیمه نخست را بهتر آغاز کرد و با استفاده از تمرکز پایین و اشتباهات فردی بازیکنان حریف، حتی در دقایقی بر بازی مسلط شد؛ با این حال آبی‌پوشان رفته رفته بهتر شدند، اما موقعیت جدی‌ای روی دروازه پدید نیامد تا نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان برسد.

تیم فوتبال استقلال نیمه دوم را تهاجمی‌تر آغاز کرد و سعی داشت با افزایش تعداد نفرات خود در حملات، به گل برسد. ارسال‌ها و تلاش‌های استقلال در دقیقه ۷۶ بالاخره به ثمر نشست و آبی‌پوشان روی بی‌احتیاطی حجت احمدی، صصاجب یک ضربه پنالتی شدند. یاسر آسانی این ضربه را تبدیل به گل کرد.

در دقایق باقی‌مانده نیز فشار نصفه و نیمه پیکان چندان خطرساز نبود و استقلالی‌ها هم قدر ضدحملات خود را ندانستند تا بازی با همان نتیجه یک بر صفر به پایان برسد و شاگردان بختیاری‌زاده سرانجام به سریال تساوی‌های خود پایان دهند.

تیم فوتبال استقلال تهران با این برد ۱۵ امتیازی شد و به رتبه دوم جدول صعود کرد. آبی‌پوشان اکنون با روحیه‌ای خوب به آسیا می‌روند تا دوشنبه هفته آینده در نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان به مصاف السد قطر بروند.