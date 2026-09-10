مدیر صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری گفت:برای تسهیل فرآیند دریافت خدمات، مهلت‌های جدید برای پرداخت‌ها در نظر گرفته شده است.

مهلت جدید برای پرداخت تسهیلات صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری

مهلت جدید برای پرداخت تسهیلات صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمخال و بختیاری،شابندری گفت: افرادی که در بازه‌های زمانی بهمن‌ماه و اسفندماه گذشته موفق به دریافت «شناسه پرداخت» شده‌اند، اما به دلایل مختلف موفق به انجام عملیات پرداخت نشده‌اند، اکنون فرصت مجددی برای تکمیل فرآیند پرداخت خود دارند.

وی افزود:همچنین برای کسانی که تا پایان تیرماه جاری موفق به دریافت شناسه پرداخت نشده‌اند، مهلت جدیدی در نظر گرفته شده است. این گروه از مخاطبان تا ۳۱ شهریور ماه فرصت دارند تا نسبت به دریافت شناسه پرداخت و انجام مراحل نهایی پرداخت خود اقدام کنند.