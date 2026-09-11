رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آزادشهر، از اجرای بازدید مشترک بازرسان این اداره و کارشناس شبکه بهداشت از واحد‌های صنفی پروتئینی، قصابی و ماست‌بندی در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مجید دولت‌آبادی اظهار کرد: این بازدید‌ها در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و با هدف بررسی قیمت کالا و خدمات، کنترل نحوه عرضه محصولات و اطمینان از رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط صنفی و بهداشتی انجام شد.

دولت‌آبادی افزود: در جریان این بازدیدها، وضعیت عرضه و قیمت‌گذاری محصولات، رعایت الزامات بهداشتی و شرایط نگهداری و عرضه فرآورده‌های پروتئینی و لبنی مورد بررسی قرار گرفت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد مطابق ضوابط قانونی پیگیری خواهد شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آزادشهر با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار، تصریح کرد: بازرسی‌های مشترک با دستگاه‌های مرتبط با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای سلامت عمومی و ایجاد آرامش در بازار ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و عرضه خارج از ضوابط، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کنند.