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با وجود محدودیت اعتبارات دولتی، اما بودجهای سالانه برای مرمت مساجد تاریخی این استان اختصاص پیدا کرده که متناسب با برنامه و نیاز اختصاص پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان به مساجد و حسینیههای تاریخی استان اصفهان اشاره کرد وگقت: بیش از ۲۷۰ مسجد شاخص تاریخی و قدیمی در این استان در فهرست آثار میراث فرهنگی کشور قرار گرفتهاند که مسجد جامع، مسجد شیخ لطف اله و مسجد امام اصفهان ثبت یونسکو شدهاند.
امیر کرم زاده با بیان اینکه بررسی پروندههای مساجد تاریخی برای ثبت ملی درحال تکمیل است، افزود: در شهرها و روستاهای این استان مساجدی نیز وجود دارد که تاکنون ثبت نشدهاند ولی در حال حاضر پرونده برای این مراکز تشکیل و در حال بررسی است.
وی ادامه داد: تعدادی ازمساجد تاریخی استان اصفهان که در فهرست آثار میراثی کشور ثبت شدهاند نیز دارای جایگاه و فرصت برای ثبت جهانی را دارند که پرونده آنان نیز در حال بررسی و مطالعه قرار دارد.
کرم زاده به مرمت مساجد تاریخی ثبت شده اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت اعتبارات دولتی، اما بودجهای سالانه برای مرمت مساجد تاریخی این استان اختصاص پیدا کرده که متناسب با برنامه و نیاز اختصاص پیدا میکند.
وی اضافه کرد: مسجد تاریخی آدینه بادرود از جمله این مساجد است که برای برای مرمت و احیای آن امسال ۲۰ میلیارد ریال بودجه اختصاص پیدا کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: نیازسنجی برای مرمت صورت گرفته و بودجه به این مساجد تاریخی اختصاص پیدا میکند که البته خیران هم در این خصوص همکاری دارند.