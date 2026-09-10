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مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از اختصاص تسهیلات قرضالحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی به متقاضیان پروژههای مسکن استان که واحدهای آنها بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سیدمحمد حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی گلستان اظهار کرد: با دستور وزیر راه و شهرسازی و حمایت سازمان ملی زمین و مسکن، تسهیلات قرضالحسنه برای کمک به تکمیل پروژههای مسکن در استان گلستان اختصاص یافته است.
وی افزود: این تسهیلات به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و با بازپرداخت بلندمدت ۱۵ ساله در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار میگیرد و هدف از آن، کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز متقاضیان و تسریع در روند تکمیل و بهرهبرداری از واحدهای مسکونی است.
حسینی با بیان اینکه این تسهیلات به پروژههای مشمول در استان گلستان اختصاص یافته است، گفت: تمام متقاضیانی که واحد مسکونی آنها در پروژههای دارای بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارد، در صورت احراز سایر شرایط میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: یکی از اولویتهای این طرح، حمایت از خانوارهای کمبرخوردار است و بر همین اساس، متقاضیان دهکهای درآمدی یک تا چهار که واجد شرایط اعلامشده باشند، مشمول دریافت این تسهیلات خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: اختصاص تسهیلات قرضالحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۵ ساله، فرصت مناسبی برای تأمین بخشی از آورده مورد نیاز متقاضیان و کمک به پیشرفت پروژههای مسکن استان فراهم میکند و میتواند روند تکمیل واحدهایی را که در مرحله میانی ساخت قرار دارند، شتاب بخشد.
حسینی با قدردانی از حمایت وزیر راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن در تأمین منابع این طرح اظهار کرد: تسهیل شرایط مالی متقاضیان و کمک به تکمیل پروژههای مسکن، از اولویتهای مهم استان است و ادارهکل راه و شهرسازی گلستان تلاش میکند با همکاری دستگاههای مرتبط، فرآیند شناسایی متقاضیان واجد شرایط و بهرهمندی آنان از این تسهیلات با سرعت انجام شود.
وی تأکید کرد: متقاضیان واجد شرایط پس از طی فرآیندهای مربوط و احراز شرایط لازم، میتوانند از تسهیلات قرضالحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت ۱۵ ساله استفاده کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در پایان گفت: این حمایت مالی، در کنار سایر اقدامات انجامشده برای تأمین زمین، تأمین منابع و رفع موانع اجرایی پروژهها، میتواند گام مؤثری در مسیر تکمیل واحدهای مسکونی و تسریع در خانهدار شدن متقاضیان واجد شرایط استان باشد.