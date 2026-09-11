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احداث مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی شهر بهارستان با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی پیشبینی میشود تا مرداد سال آینده وارد مدار بهرهبرداری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، عملیات اجرایی این مخزن از دیماه سال گذشته آغاز شده و این طرح با سرمایهگذاری ۱۶۰ میلیارد تومان در حال اجراست.
این مخزن شامل چهار حوضچه شستوشو، دو حوضچه تخلیه و چهار ورودی آب با قطر ۴۰۰ میلیمتر است که با بهرهبرداری از آن، ظرفیت ذخیرهسازی آب در شهر بهارستان افزایش یافته و پایداری شبکه آبرسانی تقویت خواهد شد.
اجرای این طرح نقش مهمی در افزایش کمیت و کیفیت آبرسانی، مدیریت بهتر نوسانات مصرف و تأمین پایدار آب شرب شهر بهارستان خواهد داشت و به عنوان یکی از طرحهای مهم توسعه زیرساختهای آبرسانی این شهر به شمار میرود.
این طرح آبرسانی با مشارکت شرکت عمران بهارستان در حال اجرا است و با تکمیل عملیات اجرایی و بهرهبرداری از مخزن، بخشی از نیازهای آبی شهر بهارستان در افق پیشرو با اتکای بیشتری تأمین خواهد شد.