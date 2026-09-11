به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، عملیات اجرایی این مخزن از دی‌ماه سال گذشته آغاز شده و این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

این مخزن شامل چهار حوضچه شست‌وشو، دو حوضچه تخلیه و چهار ورودی آب با قطر ۴۰۰ میلی‌متر است که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت ذخیره‌سازی آب در شهر بهارستان افزایش یافته و پایداری شبکه آبرسانی تقویت خواهد شد.

اجرای این طرح نقش مهمی در افزایش کمیت و کیفیت آبرسانی، مدیریت بهتر نوسانات مصرف و تأمین پایدار آب شرب شهر بهارستان خواهد داشت و به عنوان یکی از طرح‌های مهم توسعه زیرساخت‌های آبرسانی این شهر به شمار می‌رود.

این طرح آبرسانی با مشارکت شرکت عمران بهارستان در حال اجرا است و با تکمیل عملیات اجرایی و بهره‌برداری از مخزن، بخشی از نیاز‌های آبی شهر بهارستان در افق پیش‌رو با اتکای بیشتری تأمین خواهد شد.