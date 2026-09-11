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سیدمحمد حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان، در برنامه «حرف حساب» مرکز سیمای گلستان با تشریح اقدامات حمایتی دولت در حوزه مسکن، از اجرای مجموعهای از برنامهها برای حمایت از مستأجران و تسهیل خانهدار شدن مردم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حسینی با اشاره به مصوبه تمدید قراردادهای اجاره اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، افزایش اجارهبها حداکثر ۲۵ درصد تعیین و توسط سران قوا تصویب شده و در صورت مطالبه افزایش بیش از این میزان از سوی موجر، حکم تخلیه از سوی مراجع قضایی صادر نخواهد شد.
وی یکی از برنامههای حمایتی را اجرای طرح مسکن استیجاری عنوان کرد و گفت: این واحدها پس از شناسایی و ثبت در سامانه و احراز شرایط، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار میگیرد. بر اساس برنامهریزی انجامشده، استان گلستان تا سال ۱۴۰۷ متعهد به تملک و تأمین یکهزار و ۸۰۰ واحد مسکن استیجاری برای عرضه به متقاضیان است.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان همچنین درباره واگذاری تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان گفت: تاکنون حدود ۲۰ هزار متقاضی در استان ثبتنام کردهاند و ۸۷۰ میلیارد تومان تسهیلات با بانکها قرارداد منعقد شده است. این تسهیلات در قالب قرضالحسنه برای حمایت از مستأجران پرداخت میشود.
حسینی در ادامه از پیشبینی دو حمایت ویژه برای متقاضیان طرحهای مسکن خبر داد و افزود: برای واحدهای مسکونی، ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده و همچنین به پروژههایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه اختصاص مییابد که در قالب سهم آورده متقاضی به پروژه تزریق خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف کاهش فشار هزینههای مسکن، حمایت از مستأجران، کمک به تکمیل پروژههای نیمهتمام و فراهمکردن مسیر سریعتر برای خانهدار شدن متقاضیان در حال اجراست.