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استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیتهای گسترده شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس ایجاد الگوهای جدید کشت در استان را از جمله الزامات توسعه کشاورزی و افزایش بهرهمندی از ارزش افزوده این بخش دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه در دیدار با مدیرعامل و اعضای جدید هیأتمدیره شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس بر بهرهگیری از ظرفیتهای شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس برای افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده و حرکت این مجموعه بهسمت کشاورزی هوشمند و طرحهای نوآورانه تاکید کرد.
وی بر اجرای طرحهای نوآورانه و مدرن در این مجموعه تاکید کرد و گفت: احداث باغ پسته مدرن و کارخانههای بزرگ لبنیات با استفاده از ظرفیت هلدینگ بخش خصوصی میتواند زمینهساز توسعه فعالیتهای تولیدی و افزایش ارزش افزوده در کشت و صنعت پارس باشد.
استاندار اردبیل ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای جدید و نوآورانه را از دغدغههای مهم در این مجموعه دانست و اظهار کرد: باید از ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه فعالیتهای اقتصادی استفاده شود.
امامی یگانه با تاکید بر اینکه دولت از شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس پشتیبانی میکند، بیان کرد: موضوع مولدسازی در این مجموعه صرفا باید با نگاه کارشناسی و با هدف استفاده بهینه از ظرفیتها و داراییهای موجود انجام شود.