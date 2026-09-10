فرخ شهر این روز‌ها با آب وهوای مطبوع، طبیعت چشم نواز و فضای آرامبخش، به مقصدی دلنشین برای گردشگران و خانواده‌ها تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در قلب این شهر، واقع در دل طبیعت، پارک سرچشمه، به یکی از نقاط محبوب برای گذران اوقات فراغت به شمار می‌رود.

فرخشهر با بهره مندی از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری، می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری منطقه ایفا کند.

توسعه زیرساخت‌های رفاهی و گردشگری در این مجموعه می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق اقتصاد گردشگری منطقه را فراهم کند.