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فرخ شهر این روزها با آب وهوای مطبوع، طبیعت چشم نواز و فضای آرامبخش، به مقصدی دلنشین برای گردشگران و خانوادهها تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در قلب این شهر، واقع در دل طبیعت، پارک سرچشمه، به یکی از نقاط محبوب برای گذران اوقات فراغت به شمار میرود.
فرخشهر با بهره مندی از ظرفیتهای طبیعی و گردشگری، میتواند نقش مهمی در توسعه گردشگری منطقه ایفا کند.
توسعه زیرساختهای رفاهی و گردشگری در این مجموعه میتواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق اقتصاد گردشگری منطقه را فراهم کند.