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روستای حسنرباط در میمه با اجرای طرحهای عمرانی، توسعه گردشگری و مشارکت مردم در ساختوساز، به نمونهای موفق از یک روستای در حال پیشرفت تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دهیار روستای حسن رباط میمه در استان اصفهان گفت:در این روستا ۵۰ هکتار زمین برای فعالیتهای صنعتی و کارگاهی و ۳۰ هکتار نیز برای ساختوساز جوانان اختصاص یافته تا زمینه سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه جمعیت فراهم شود و همچنین با برگزاری جشنواره انگور برای حدود شش سال متوالی و ایجاد ۱۵ غرفه بومگردی و تالار پذیرایی دوطبقه نیز ظرفیت میزبانی از گردشگران را افزایش داده است.
سعید فضلی افزود: از دیگر طرحهای شاخص، مجموعه تفریحی و گردشگری کوه حنایی به مساحت ۵ هکتار است که در حاشیه این کوه احداث شده و در آینده نزدیک میتواند به تفرجگاهی زیبا برای گردشگران تبدیل شود.