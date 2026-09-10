ایستادگی ایرانیان در حضور خیابانی و مقاومت میدانی، فشار تنگه هرمز را بر اقتصاد آمریکا ملموس کرده و شکنندگی آن را به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ترامپ فاسدترین شخصی است که تا کنون در کاخ سفید حضور داشته است. این جمله را فرماندار کالیفرنیا در واکنش به وعده ۵ هزار دلاری ترامپ به رای دهندگان حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره‌ای کنگره گفت.

حالا نفت از ۱۰۶ دلار فراتر رفت؛ قیمتی که نتیجه جنایت‌های و حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه و غرب آسیاست.

اما در این سو، ملت متحد و یکپارچه‌ی ایران هستند که ۱۹۳ شبه مداوم در دفاع از انقلاب نظام و نیرو‌های مسلح در میدان فریاند انتقام خواهی و ایستادگی سر می‌دهند.