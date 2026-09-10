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مهاباد در روزهای پایانی تابستان همچنان میزبان مسافرانی است که در کنار گشتوگذار در جاذبههای طبیعی و گردشگری، بازارهای این شهرستان را نیز مقصد خرید خود قرار دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با روزهای پایانی تابستان، بازارها و مراکز خرید مهاباد شاهد حضور مسافران و گردشگرانی از نقاط مختلف کشور است.
مهاباد با برخورداری از مراکز تجاری متنوع، جاذبههای گردشگری و طبیعت دلانگیز، یکی از شهرهای مسافرپذیر منطقه به شمار میرود و در شهریورماه، همزمان با افزایش سفرها، بر شمار گردشگران این شهرستان افزوده میشود.
مسافران با حضور در بازارهای مهاباد، علاوه بر خرید، از میهماننوازی و صمیمیت مردم این شهرستان نیز ابراز رضایت دارند.
هوای مطلوب روزهای پایانی تابستان نیز در کنار مراکز خرید و جاذبههای طبیعی و گردشگری، مهاباد را به مقصدی برای مسافران و گردشگران تبدیل کرده است.