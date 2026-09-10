

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست نمایشگاه بین‌المللی مشهد روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با حضور ۱۸۵ غرفه که ۶۵ غرفه مرتبط با مواد غذایی، ۲۴ غرفه مربوط به پوشاک تولیدی، ۲۳ غرفه پوشاک توزیعی، ۲۱ غرفه نوشت افزار، ۶ غرفه کیف، ۱۰ غرفه کفش و ۳۶ غرفه سایر محصولات است در فضایی افزون بر پنج هزار و ۴۴۴ مترمربع با هدف تسهیل تأمین مایحتاج خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه خرید هوشمندانه و اقتصادی برگزار شده است.

حسین گیوری افزود: سه سالن عطار، فردوسی و خلیج فارس محل برگزاری این نمایشگاه هستند که مواد غذایی در سالن عطار، پوشاک و نوشت افزار در سال فردوسی و سایر موارد نیز در سالن خلیج فارس ارائه می‌شود.

وی با اشاره به نزدیک شدن فصل پائیز و افزایش نیاز خانواده‌ها به تامین کالا‌های مورد نیاز ادامه داد: نمایشگاه فروش پاییزه مشهد با ایجاد بستری برای عرضه مستقیم کالا، این امکان را برای شهروندان فراهم می‌کند تا ضمن دسترسی به تنوع مناسبی از محصولات، کالا‌های مورد نیاز خود را مقایسه و با آگاهی بیشتری انتخاب کنند.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه گروه‌های مختلف کالایی و اقلام مورد نیاز خانوار از جمله پوشاک، کیف و کفش، نوشت‌افزار، مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز خانواده‌ها در آستانه فصل پائیز عرضه شده و تلاش شده است با ایجاد تنوع در محصولات، زمینه انتخاب و خرید مناسب برای شهروندان فراهم شود.

گیوری گفت: خانواده‌ها می‌توانند برای تأمین بخشی از مایحتاج مورد نیاز خود در این ایام هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ و در روز جمعه از ساعت ۱۱ تا ۲۲ از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی با تاکید بر اهمیت خرید هوشمندانه در شرایط اقتصادی امروز، افزود: خرید اقتصادی صرفا به معنای انتخاب ارزان‌ترین کالا نیست، بلکه مقایسه قیمت و کیفیت، توجه به نیاز واقعی و انتخاب متناسب با بودجه خانوار از مولفه‌های یک خرید آگاهانه است.

وی تصریح کرد: تمرکز عرضه‌کنندگان و تنوع کالا‌ها در یک محل، این فرصت را برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند که پیش از خرید، گزینه‌های مختلف را بررسی کرده و متناسب با نیاز و توان اقتصادی خود تصمیم‌گیری کنند.

او بیان کرد: در دوره گذشته این نمایشگاه حدود ۸۵ هزار بازدیدکننده داشت و با حضور ۳۰۰ غرفه در فضایی افزون بر هفت هزار مترمربع برگزار شد که نشان‌دهنده استقبال شهروندان از نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و رویداد‌های خانوارمحور است.