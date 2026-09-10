به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، در پی اعلام وقوع حریق در یک منزل قدیمی واقع در خیابان مطهری، کوچه شهید بکایی، در ساعت ۱۲:۴۸ امروز، بلافاصله نیرو‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

با توجه به وجود حجم زیادی از ضایعات در این منزل، ۱۳ آتش‌نشان از ایستگاه‌های شماره ۱، ۵، ۶ و ۸، به همراه پنج دستگاه خودروی عملیاتی، در محل حادثه حضور یافتند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. مدیر عملیات شیفت یک نیز در محل حادثه حضور داشت و بر روند عملیات اطفا و ایمن‌سازی محل نظارت داشت.

در جریان این حادثه، متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد که پیکر وی پس از خارج شدن از محل، جهت طی مراحل قانونی تحویل سازمان آرامستان‌ها شد. آتش‌نشانان پس از مهار و اطفای کامل حریق، نسبت به ایمن‌سازی محل اقدام کردند.