به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی استان گفت:پس از تأیید مرگ مغزی توسط تیم اهداء عضو و همچنین دریافت رضایت از خانواده فهیم و نوع دوستش، در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد، اعضای بدن این مادر فداکار جداسازی و به بیماران نیازمند عضو، اهدا شد.

رمضان نژاد افزود: به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقمندان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی به آدرس www.skums.ac.ir نسبت به تکمیل "فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو" اقدام و یا با پیامک کردن کد ملی خود و کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲ کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت کنند.