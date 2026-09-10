پاراتیراندازی قهرمانی جهان؛ حاجی محمدی از صعود به فینال بازماند
رقابتهای پاراتیراندازی قهرمانی جهان از امروز به میزبانی کرهجنوبی آغاز شد.
مهسا حاجی محمدی ملی پوش کشورمان در نخستین روز این مسابقات در ماده R۲ تفنگ ایستاده بانوان، به مصاف حریفان خود رفت که در مرحله مقدماتی با ثبت رکورد ۶۱۷.۲ در جایگاه شانزدهم ایستاد و از راهیابی به مرحله نهایی باز ماند.
در ادامه این مسابقات فردا در ماده میکس تپانچه بادی، ملی پوشان کشورمان در قالب دو تیم با ترکیبهای نسرین شاهی و سید محمدرضا میرشفیعی، فائزه احمدی و علی گلوی به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
مسابقات قهرمانی جهان با حضور ۵۹۵ ورزشکار از ۵۳ کشور در حال برگزاری است.