نخستین تمرین تیم فوتبال امید ایران پس از ورود به ژاپن، عصر پنجشنبه در زمین چمن کینوا برگزار شد.

برگزاری نخستین تمرین تیم فوتبال امید ایران در ژاپن برگزاری نخستین تمرین تیم فوتبال امید ایران در ژاپن برگزاری نخستین تمرین تیم فوتبال امید ایران در ژاپن برگزاری نخستین تمرین تیم فوتبال امید ایران در ژاپن برگزاری نخستین تمرین تیم فوتبال امید ایران در ژاپن برگزاری نخستین تمرین تیم فوتبال امید ایران در ژاپن برگزاری نخستین تمرین تیم فوتبال امید ایران در ژاپن



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان حسین عبدی که برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن به سر می‌برند، از ساعت ۱۶ به وقت محلی نخستین جلسه تمرینی خود را شهر اوزاکا برگزار کردند.

این تمرین که حدود ۶۰ دقیقه به طول انجامید، بیشتر با هدف ریکاوری بازیکنان و تطبیق آنها با شرایط جدید برگزار شد و ملی‌پوشان تمرینات هوازی و برخی برنامه‌های سبک تمرینی با توپ را برگزار کردند. همچنین بخش‌هایی از تمرین به ضربات از کناره‌ها اختصاص داشت.

حسین عبدی، سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان، در ابتدای تمرین دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و با اشاره به تفاوت شرایط آب‌وهوایی و زمانی ایران و ژاپن، بر ضرورت تطبیق سریع ملی‌پوشان با شرایط جدید تأکید کرد.

عبدی همچنین با ابراز اطمینان از توانایی بازیکنانش، از آنها خواست هرچه سریع‌تر شرایط خواب، آب‌وهوا و محیط جدید را بپذیرند تا تیم بتواند با آمادگی مطلوب وارد رقابت‌های بازی‌های آسیایی شود.

تیم فوتبال امید ایران خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کند و در مرحله گروهی این رقابت‌ها با تیم‌های امارات، چین و کره‌شمالی همگروه است.