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وزیر نیرو گفت: اتصال شبکه برق ایران به شبکه برق کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق با موفقیت برقرار شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عباس علیآبادی با اشاره به ظرفیتهای گسترده شبکه برق ایران در سطح منطقه، از اتصال شبکه سراسری کشور به هفت کشور همسایه خبر داد و گفت: اتصال شبکه برق ایران به شبکه برق کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق با موفقیت برقرار شده است.
وزیر نیرو بیان کرد: دولت با هدف تبدیل شدن به «هاب انرژی»، به دنبال اتصال به شبکه برق روسیه و کشورهای جنوبی است.