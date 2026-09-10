وزیر نیرو گفت: اتصال شبکه برق ایران به شبکه برق کشور‌های پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق با موفقیت برقرار شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عباس علی‌آبادی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شبکه برق ایران در سطح منطقه، از اتصال شبکه سراسری کشور به هفت کشور همسایه خبر داد و گفت: اتصال شبکه برق ایران به شبکه برق کشور‌های پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق با موفقیت برقرار شده است.

وزیر نیرو بیان کرد: دولت با هدف تبدیل شدن به «هاب انرژی»، به دنبال اتصال به شبکه برق روسیه و کشور‌های جنوبی است.