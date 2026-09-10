\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u062a \u0628\u0633\u06cc\u062c \u0633\u067e\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n