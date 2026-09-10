کارشناسان شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان اردبیل با اعلام اینکه مصرف آب در استان نزدیک به دو برابر میانگین کشور است، بر اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از هدررفت و همکاری با دستگاه‌های مسئول جهت حفظ تعادل منابع و مصارف تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل روز چهارشنبه اظهار کرد: میزان حجم یا گنجایش سد‌های استان ۵۸۳ میلیون متر مکعب است که هم‌اینک ۲۰۲ میلیون متر مکعب آب در سد‌ها ذخیره شده است.

داور بستام افزود: بارندگی متوسط در سطح استان ۳۰۲ میلیمتر بوده و متاسفانه نسبت به بلند مدت روند کاهشی دارد و این امر مصرف بهینه و اجتناب از هدررفت آب را ضروری‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: سد یامچی به عنوان تامین کننده آب شرب مرکز استان اردبیل از اهمیت خاصی برخوردار است و در این سد ۲۹ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده که برای مصرف بلند مدت کم است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل نیز درباره مصرف بالای آب در استان گفت: الگوی مصرف استاندارد آب در ایران ۱۷۵ لیتر در هر شبانه‌روز ثبت و تعریف شده است.

یعسوب محسنی افزود: با لحاظ الگوی یاد شده، باید در استان اردبیل با حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، سالانه نزدیک به ۸۰ تا ۸۲ میلیون متر مکعب مصرف آب ثبت شود، اما در سال گذشته میزان مصرف آب ۱۲۰ میلیون متر مکعب بوده است.

وی ادامه داد: امسال در اردبیل نزدیک به ۲ هزار و ۸۰۰ لیتر در ثانیه آب مصرف شده و در مقابل حدود یک هزار و ۷۰۰ تا یک هزار و ۷۵۰ لیتر تولید آب در ثانیه قابل قیاس نیست و میزان مصرف نزدیک به ۲ برابر تولید است.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: امسال از پیک مصرف آب در فصل تابستان عبور کردیم، اما فرهنگ سازی مصرف بهینه و مدیریت مصرف امری بسیار ضروری است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل هم اضافه کرد: ۶۵ درصد ذخایر سد‌های استان بر اثر کاهش بارندگی و مصرف بی‌رویه خالی شده و مدیریت مصرف آب باید بیش از گذشته از سوی مسئولان دستگاه‌های مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس آمار‌های موجود، استان اردبیل از نظر بارندگی در مقایسه با استان‌های شمالغرب کشور یعنی آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و زنجان که به لحاظ اقلیمی در شرایط به نسبت مشابهی قرار دارند، در جایگاه چهارم قرار دارد.