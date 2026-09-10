به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جلال حمه حسنی که در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان ضمن بیان این مطلب گفت: این جایگاه‌ها ظرفیت ارائه روزانه بیش از یک میلیون و دویست هزارمتر معکب سی ان جی را داراست.

وی افزود: استفاده از این ظرفیت می‌تواند در کاهش مصرف بنزین تاثیر گذار باشد.

وی گفت: روزانه بیش از ۵ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در استان تامین وتوزیع می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از شهروندان خواست، از کارت شخصی خود در جایگاه‌ها استفاده و به مصرف بهینه فرآورده‌های نفتی به عنوان سرمایه ملی توجه کنند.