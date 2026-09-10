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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان از فعالیت ۵۲ جایگاه CNG با ظرفیت عرضه روزانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی فشرده در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جلال حمه حسنی که در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان ضمن بیان این مطلب گفت: این جایگاهها ظرفیت ارائه روزانه بیش از یک میلیون و دویست هزارمتر معکب سی ان جی را داراست.
وی افزود: استفاده از این ظرفیت میتواند در کاهش مصرف بنزین تاثیر گذار باشد.
وی گفت: روزانه بیش از ۵ میلیون لیتر انواع فرآوردههای نفتی در استان تامین وتوزیع میشود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان از شهروندان خواست، از کارت شخصی خود در جایگاهها استفاده و به مصرف بهینه فرآوردههای نفتی به عنوان سرمایه ملی توجه کنند.