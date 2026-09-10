دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهالی فرهنگ و هنر کهگیلویه و بویراحمد
اصحاب فرهنگ و هنر کهگیلویه و بویراحمد در نشست صمیمی با سید عباس صالحی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دغدغهها و مطالبات فرهنگی استان را طرح کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، کمبودهای زیرساختی حوزه فرهنگ، حمایت جدیتر از ظرفیتهای بومی و فراهم کردن زمینه برای حضور پر رنگتر آنها در عرصههای ملی ، از مهمترین محورهای مطالبات اهالی فرهنگ و هنر استان در این دیدار بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش بودجه عمرانی این وزارتخانه از ۵۶۰ میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان، تکمیل ۸۶ پروژه فرهنگی در سال جاری و اضافه شدن حدود ۲۰۰ هزار مترمربع به سرانه فضاهای فرهنگی کشور طی دو سال آینده خبر داد.
عباس صالحی در این نشست گفت: هدف این نشستها تنها شنیدن مطالبات نیست؛ وزارت فرهنگ خود را موظف میداند ضمن ارائه گزارش اقدامات به مردم و اصحاب فرهنگ و هنر، از دیدگاهها و انتقادات آنان برای اصلاح مسیر استفاده کند.
وی یکی از رویکردهای اصلی این دوره را توجه به زیرساختهای فرهنگی و هنری عنوان کرد و گفت: بخش مهمی از اتفاقاتی که میتواند در حوزه فرهنگ و هنر رخ دهد، به زیرساختها وابسته است.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: زیرساخت، زنجیره اتصال میان هنرمند و مردم است؛ چراکه بدون زیرساخت مناسب، امکان بروز و ظهور خلاقیت هنرمندان فراهم نمیشود و از سوی دیگر، ارتباط مردم با هنرمندان نیز دچار مشکل خواهد شد.
صالحی با اشاره به وجود ۳۶۵ طرح نیمهتمام فرهنگی در کشور بیان کرد: در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، بودجه ابلاغی وزارت فرهنگ در بخش عمرانی ۵۶۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۴ این رقم به دو هزار میلیارد تومان افزایش یافت و تلاش شد تخصیص آن نیز به صورت کامل دریافت شود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ طرح فرهنگی و هنری در کشور به اتمام رسید که شامل یک تالار مرکزی، ۲۷ مجتمع فرهنگی و هنری، هشت تماشاخانه، دو خانه فرهنگ و یک نگارخانه بود و در مجموع حدود ۸۶ هزار مترمربع به فضای فرهنگی کشور اضافه شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۵ نیز بودجه عمرانی وزارت فرهنگ در قانون بودجه به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تخصیص آن نیز پیگیری و دریافت شده است.
صالحی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، امسال ۸۶ پروژه فرهنگی دیگر در کشور به بهرهبرداری میرسد که شامل تالارهای مرکزی در برخی استانها، ۴۹ مجتمع فرهنگی و هنری، ۱۸ تماشاخانه، پنج خانه فرهنگ، سه نگارخانه، شش سالن نمایش، یک کتابخانه، یک موزه و دو هنرستان است.
وی اضافه کرد: با بهرهبرداری از این طرحها حدود ۱۲۰ هزار مترمربع دیگر به فضای فرهنگی کشور اضافه خواهد شد و در مجموع طی دو سال حدود ۲۰۰ هزار مترمربع به سرانه فضای فرهنگی کشور افزوده میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از برنامهریزی برای احداث ۱۵۰ پلاتو در کشور خبر داد و گفت: در حوزه هنرهای نمایشی، پلاتو میتواند یک مسیر میانبر برای حمایت از استعدادهای جوان باشد.
صالحی افزود: ممکن است ساخت سالنهای بزرگ زمانبر باشد، اما هنرمند جوانی که به مرحله تمرین، اجرا و دیدهشدن رسیده است، نیازمند فضای مناسب است؛ به همین دلیل احداث ۱۵۰ پلاتو در طول چهار سال در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۳۰ مورد آن افتتاح شده است.
وی در ادامه به توسعه زیرساختهای سینمایی کشور اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته ۸۲ سینما در کشور افتتاح شده و ۱۶ هزار صندلی سینما به ظرفیت کشور افزوده شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: همچنین ۹۳ سینمای قدیمی بازسازی شده و در ۳۵ مجتمع فرهنگی در ۳۳ شهر و ۱۵ استان، سالنهای موجود به فضای سینمایی تبدیل شده است که از این طریق نیز حدود ۹ هزار صندلی سینما به ظرفیت کشور اضافه شده است.
صالحی مجموع افزایش ظرفیت سینمایی کشور در این دو بخش را حدود ۲۵ هزار صندلی عنوان کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه، اقتصاد فرهنگ و هنر را دومین رویکرد مهم این وزارتخانه دانست و گفت: در این حوزه دو رویکرد افراطی وجود دارد؛ یکی اینکه فرهنگ و هنر باید کاملاً در اقتصاد آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت کند و دولت هیچ حمایتی نداشته باشد و دیگری اینکه فرهنگ و هنر کاملاً به حمایتهای دولتی وابسته باشد.
وی تصریح کرد: هر دو رویکرد به نظر من نادرست است و باید یک مسیر میانه را دنبال کنیم؛ یعنی اقتصاد فرهنگ و هنر بتواند روی پای خود بایستد، از حمایت دولت برخوردار باشد، اما به دولت وابسته نباشد.
صالحی با اشاره به اقدامات انجامشده برای اقتصادیتر شدن آثار هنری اظهار کرد: در حوزه هنرهای تجسمی یکی از مشکلات همیشگی، تعیین اصالت، مالکیت و ارزش اقتصادی آثار هنری بوده است.
وی افزود: در همین دوره، فرآیند صدور شناسنامه اصالت و مالکیت آثار هنری، اصالتسنجی و کارشناسی رسمی در مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی و مجموعههای مرتبط شکل گرفته و تاکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ اثر مراحل اصالتسنجی، کارشناسی و قیمتگذاری را طی کردهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: با همکاری بانک صادرات، آثار هنری دارای شناسنامه و اعتبار کارشناسی، تا سقف ۷۰ درصد ارزش اثر میتوانند مبنای دریافت تسهیلات قرار گیرند.
وی تأکید کرد: همانگونه که ملک، معدن و سایر داراییها دارای ارزش اقتصادی هستند، آثار هنری نیز باید به عنوان یک دارایی اقتصادی به رسمیت شناخته شوند.صالحی از راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری فرهنگ و هنر با همکاری معاونت علمی خبر داد و گفت: این صندوق با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کرده و ظرفیت آن تا یک همت پیشبینی شده است.
وی همچنین از ایجاد صندوق نیکوکاری و همیاری فرهنگ و هنر خبر داد و افزود: هدف این است که افراد بتوانند به شکل حرفهای در عرصه فرهنگ و هنر سرمایهگذاری کنند و از منافع اقتصادی آن نیز بهرهمند شوند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت صنایع خلاق گفت: صنایع خلاق و فرهنگی در جهان طی یک تا دو دهه اخیر رشد مستمری داشتهاند و حوزههایی همچون پویانمایی، موسیقی، سینما، هنرهای تجسمی، صنعت چاپ و سایر حوزههای فرهنگی و هنری میتوانند به بخش مهمی از اقتصاد تبدیل شوند.
وی افزود: صادرات صنایع خلاق و فرهنگی در جهان صدها میلیارد دلار است و ایران نیز به دلیل برخورداری از نیروی انسانی مستعد و ظرفیتهای فرهنگی، میتواند در این حوزه مزیت نسبی داشته باشد.
صالحی، اشتغالزایی سریع، نیاز کمتر به منابع و اتکا به نیروی انسانی خلاق را از ویژگیهای صنایع خلاق دانست و گفت: استانهایی مانند کهگیلویه و بویراحمد میتوانند از این ظرفیت به عنوان یک فرصت اقتصادی استفاده کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سومین رویکرد این وزارتخانه را تقویت برشهای استانی و عدالت فرهنگی عنوان کرد و گفت: وزارت فرهنگ در دولت چهاردهم تلاش کرده است به سمت «خانه شیشهای» حرکت کند؛ یعنی عملکرد، بودجه و هزینههای آن تا حد امکان برای مردم شفاف باشد.
صالحی افزود: بودجه سالانه وزارت فرهنگ در سایت این وزارتخانه منتشر میشود و مشخص است هر معاونت چه میزان بودجه و برای چه محورهایی دریافت میکند.
وی با بیان اینکه منابع فرهنگی کشور محدود است، تصریح کرد: همین منابع محدود نیز متعلق به مردم است و باید درباره نحوه هزینهکرد آن پاسخگو باشیم.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، حداقل ۳۰ درصد فعالیتهای وزارت فرهنگ باید به سمت استانها سوق پیدا کند و تلاش ما این است که این سهم افزایش یابد.
وی تأکید کرد: عدالت فرهنگی به معنای یکساننگری نیست؛ گاهی لازم است برای جبران عقبماندگیهای یک منطقه، «تبعیض مثبت» اعمال شود تا فاصلهها کاهش پیدا کند.
صالحی با اشاره به امضای تفاهمنامه سهساله میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: هدف از این تفاهمنامه ایجاد یک نقشه راه سهساله برای فعالیتهای فرهنگی و هنری استان است.
وی افزود: در این تفاهمنامه موضوعاتی همچون تالار مرکزی یاسوج، تماشاخانه دهدشت، مجتمع فرهنگی گچساران، پلاتوها، حمایت از هنرمندان، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی، برگزاری کنگرهها و همایشها، نمایشگاهها، فعالیتهای دینی و قرآنی، کتاب و رسانه، فعالیتهای هنری و هنرستانها مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: در سال نخست منابع مالی مشخصی برای این تفاهمنامه در نظر گرفته شده و برای سالهای دوم و سوم نیز رشد مناسبی پیشبینی خواهد شد.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات مطرحشده درباره هنرستانهای هنرهای زیبا گفت: هنرستانهای هنرهای زیبا را نباید مانند هنرستانهای عمومی و حرفهای دید؛ چراکه بخش مهمی از آینده خلاقیت هنری کشور در همین مراکز شکل میگیرد.
وی ادامه داد: استعداد هنری معمولاً از دوران کودکی و نوجوانی جوانه میزند و در همین دوره باید زمینه رشد و شکوفایی آن فراهم شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت سه هنرستان هنرهای زیبا در کهگیلویه و بویراحمد گفت: از استاندار استان میخواهم توجه ویژهای به این سه هنرستان داشته باشد؛ زیرا این مراکز، آینده هنر استان را شکل میدهند.
صالحی افزود: اگر میخواهیم ۱۰ سال آینده کهگیلویه و بویراحمد از نظر هنری استانی باشد که به آن افتخار کنیم، باید امروز برای هنرستانهای هنرهای زیبا سرمایهگذاری کنیم.
وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ نیز وظایف خود را در قبال این هنرستانها دنبال خواهد کرد، گفت: هنرستانهای هنرهای زیبا با هنرستانهای عمومی تفاوت دارند و حمایت از آنها نیازمند نگاه تخصصی و متناسب با مأموریتهای فرهنگی و هنری است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به مطالب مطرحشده درباره فعالیتهای قرآنی اظهار کرد: فعالیتهای قرآنی در کشور در حال انجام است و در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز موضوعات مرتبط با حفظ قرآن مورد توجه قرار گرفته است.
صالحی گفت: بر اساس گزارش ارائهشده به سازمان برنامه و بودجه و مجلس، فعالیتهای مربوط به حفظ قرآن نسبت به سال گذشته ۱۷۴ درصد رشد داشته و در حوزه مؤسسات قرآنی نیز رشد ۱۷ درصدی ثبت شده است.
وی با اشاره به مشکلات برخی مؤسسات قرآنی افزود: مسائل و مشکلات این مؤسسات را میدانیم و موضوعاتی مانند شرایط اقتصادی، مالیات، بیمه و آثار حوادث و تحولات اخیر کشور بر فعالیت آنها اثر گذاشته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت واگذاری اجرای برنامههای قرآنی به مؤسسات تأکید کرد و گفت: هر اندازه مردم و مؤسسات مردمی را در برگزاری رویدادها و برنامههای فرهنگی و قرآنی بیشتر درگیر کنیم، اثربخشی این فعالیتها نیز بیشتر خواهد شد.
صالحی در پایان با اشاره به مباحث مطرحشده از سوی اصحاب فرهنگ و هنر کهگیلویه و بویراحمد پیشنهاد کرد: مجموعهای از نمایندگان وزارت فرهنگ، استانداری و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مسائل مطرحشده در این نشست را دستهبندی و اولویتبندی کنند و این موضوعات در تهران با حضور معاونان وزارت فرهنگ و ظرفیتهای دفتر معاون اول رئیسجمهور نیز پیگیری شود.
وی گفت: بخشی از مسائل مطرحشده با تفاهمنامه امضاشده قابل پیگیری است، اما برخی موضوعات نیازمند سرعت عمل و استفاده از فرصتهای موجود است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حضور مدیران و معاونانی که با ظرفیتهای استان کهگیلویه و بویراحمد آشنایی دارند، افزود: در مجموعه وزارت فرهنگ و دولت، افرادی حضور دارند که سابقه فعالیت و شناخت دقیقی از مسائل این استان دارند و میتوان از این ظرفیت برای پیگیری مطالبات فرهنگی و هنری استان استفاده کرد.
صالحی تأکید کرد: نگاه وزارت فرهنگ، عدالت جغرافیایی و توجه به همه استانهاست، اما در مواردی که یک منطقه با عقبماندگی تاریخی مواجه است، باید با استفاده از ظرفیت «تبعیض مثبت» تلاش کنیم بخشی از این عقبماندگی با سرعت بیشتری جبران شود.