ساماندهی ۲۵ هزار و ۵۰۰ هزار معلم در گلستان برای آغاز فعالیت مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: بیش از ۲۵ هزار معلم در سراسر استان ساماندهی شده‌اند تا به بیش از ۴۴۰ هزار دانش آموز، در بیش از ۳۵۰۰ مدرسه به صورت حضوری علم، دانش و معرفت تعلیم دهند.