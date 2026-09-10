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مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: بیش از ۲۵ هزار معلم در سراسر استان ساماندهی شدهاند تا به بیش از ۴۴۰ هزار دانش آموز، در بیش از ۳۵۰۰ مدرسه به صورت حضوری علم، دانش و معرفت تعلیم دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، قدرت الله نظری در جمع مدیران مدرسه در کلاله گفت: همه تمهیدات لازم برای شروعی پر شور و نشاط برای دانش آموزان در ۲۲ هزار کلاس درس فراهم شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: ۱۹۰ کلاس درس جدید در قالب ۳۸ پروژه آموزشی نیز در شروع سال تحصیلی پیش رو به بهره برداری میرسد تا در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.