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پرونده ۸۳ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی در ستاد بازسازی صنایع اصفهان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در حاشیه ششمین جلسه ستاد بازسازی بنگاههای آسیبدیده جنگ رمضان گفت: در این نشست مسائل و پروندههای ۱۵ شرکت مورد بررسی قرار گرفت، که با حضور مدیران دستگاههای ذیربط، تصمیمات لازم برای حل مشکلات و تعیین تکلیف آنها دریافت شد.
کوروش خسروی افزود: بهمنظور حمایت مؤثر و تسریع در روند کمکرسانی، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت هزینه اعزام کارشناس رسمی دادگستری برای برآورد خسارتها را برعهده گرفته و خود پرداخت میکند؛ با این حال هنوز تعدادی از شرکتها اقدام به ثبت درخواست نکردهاند.
وی گفت:با احتساب ۶۸ واحد بررسیشده در پنج نشست گذشته، مجموع شرکتهای تعیینتکلیفشده در این ستاد به ۸۳ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی رسیده است، از نکات مورد اهمیت در این پایشها، نگاه ویژه به بخش اقتصاد دانشبنیان بوده، بهگونهای که از مجموع شرکتهای مورد بررسی، ۲۴ واحد از شرکتهای دانشبنیان استان هستند.
کوروش خسروی ادامه داد: روند تصمیمگیریها در این ستاد با رویکرد حل سریع و میدانی چالشهای تولیدکنندگان پیش میرود، بهطوریکه تا پایان جلسه پنجم، در مجموع۱۸۴ مصوبه لازمالاجرا به تصویب رسیده است.
وی گفت: از این تعداد، ۲۵ مصوبه با هدف تسهیلگری کلی فرآیندها در زمره تصمیمات عمومی قرار داشته و ۱۵۹ مصوبه نیز به شکل موردی و اختصاصی برای رفع گرههای کاری هر یک از شرکتها تدوین و ابلاغ شده است.