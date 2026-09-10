۳۸۵ شرکت‌کننده بخش آوایی بانوان جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت از فردا در ۱۲ رشته با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و مراسم اختتامیه، یکشنبه، ۲۲ شهریورماه، برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ادامه برگزاری مرحله نهایی سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۳۸۵ شرکت‌کننده بخش آوایی بانوان امروز، ۱۹ شهریورماه، در محل برگزاری این جشنواره در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پذیرش شدند و رقابت‌های این بخش از فردا در سالن‌های مختلف آغاز خواهد شد.

شرکت‌کنندگان بخش آوایی بانوان در سه گروه استادان، کارکنان و دانشجویان و در ۱۲ رشته با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و طی روز‌های برگزاری این بخش، توانمندی‌های خود را در رشته‌های مختلف آوایی به نمایش می‌گذارند.

مراسم اختتامیه سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در بخش بانوان نیز پس از دو روز رقابت، یکشنبه، ۲۲ شهریورماه، برگزار خواهد شد.

مرحله نهایی سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت از ۱۲ شهریورماه با برگزاری رقابت‌های بخش آوایی آقایان آغاز شد. پس از پایان رقابت‌های آقایان، اختتامیه بخش‌های غیرآوایی جشنواره نیز طی یک روز برگزار شد و حالا با پذیرش شرکت‌کنندگانِ بخش آوایی بانوان، این بخش از جشنواره آماده برگزاری است.

طی ۱۰ روز اخیر و در تمامی بخش‌ها در مجموع حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از برگزیدگان در بخش‌های مختلف سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود حضور داشته‌اند.