مدیرکل هواشناسی گیلان از بارش تناوبی باران همراه با رعد و برق و وزش باد تا یکشنبه آینده در مناطق مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با تداوم استقرار توده هوای خنک و بارشی، بارش تناوبی باران همراه با رعد و برق و وزش باد و مه آلودگی هوا در سراسر گیلان تا یکشنبه آینده ادامه دارد.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی گیلان، افزود: بارش باران در این مدت گاهی رگباری، با وزش شدید باد و احتمال بارش تگرگ همراه است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر هم با ارتفاع موج ۲۰ تا ۶۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا تا یکشنبه با احتیاط مناسب است.

محمد دادرس افزود: این سامانه بارشی اواخر وقت یکشنبه از آسمان استان خارج می‌شود.