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احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق در نیمه غربی استان اصفهان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، فردا جمعه و روز شنبه آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری و در ساعات عصر و شب وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشود.
حجتالله علیعسکریان وزش باد در مناطق شمال و شرق استان را در این مدت توام با گردوخاک دانست و ادامه داد:امروز در مناطق غربی استان اصفهان احتمال رگبار و رعد و برق به شکل پراکنده وجود دارد.
علی عسکریان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش مییابد، افزود: دمای شهر اصفهان امروز در گرمترین و خنکترین ساعات بین ۳۵ و ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
وی گفت: خور و بیابانک امروز با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است و بویین میاندشت، خنکترین ایستگاه استان اصفهان، حداقل دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه میکند.